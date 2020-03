Qualquer informação sobre o coronavírus no Brasil tem sido levado muito à serio pelos telespectadores que prestam muita atenção ao noticiário. Mas, na manhã de hoje, um tombo de uma jornalista em pleno estúdio da GloboNews roubou a cena da matéria. A profissional escorregou no piso do salão e foi chão por alguns segundos. Levantou rápido e esbravejou gesticulando para toda a redação, por sinal, bem vazia. A gente torce para que a coleguinha não tenha se machucado.

Veja o vídeo: Jornalista leva tombo ao vivo na GloboNews pic.twitter.com/IbSZYOJ3wN — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) March 21, 2020