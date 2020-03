'Pedro não é palhaço. Ele é surfista e inconsequente', rebate Luana Piovani

Luana Piovani sempre gostou de interagir com seus seguidores na brincadeira perguntas e respostas no Instagram,na madrugada de hoje, e, claro, que os fãs perguntaram sobre o ex-marido Pedro Scooby. A atriz não gostou quando um deles o chamou de 'palhaço'. "Olha, eu sou palhaça e já fiz cursos de palhacaria, mas a gente precisa tomar cuidado com as palavras que usa. O Pedro não é palhaço, ele é surfista e inconsequente. Quando estávamos juntos, eu funcionava como uma manager e agora ele voltou a ser o que era", rebateu.

Durante o jogo, Luana também confirmou que deixou de ser amiga do ator Paulo Gustavo, mas não entrou em detalhes sobre o que aconteceu. "Diferentes ideais na vida".

Veja a galeria de fotos: