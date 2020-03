Nasce filho do apresentador Alex Escobar

Alex Escobar está feliz de novo por ser mais uma vez papai. Nasceu hoje, o seu quarto filho, José, fruto do seu relacionamento com a jornalista Thamine Leta. Os dois já eram pais de Francisco, de anos de idade. O apresentador do Globo Esporte já tinha dois filhos do relacionamento anterior, Pedro e Mariana

"Oi, pessoal! Meu nome é José. Acabei de chegar e logo vi minha mãe. Que sorte, não poderia ter uma melhor. Papai falou que o mundo tá meio esquisito, mas que pelo menos eu sou América! Agora vou descansar um pouco. Ah, vou segurar meu papai comigo nos próximos dias, depois ele volta pro Cafezinho", escreveu o jornalista saudando o bebê. Antes do nascimento da criança, para não perder o costume, Escobar tomou cafezinho com os médicos na maternidade.