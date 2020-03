Record freta voo para elenco de 'Gênesis' e traz também 130 brasileiros

A equipe da novela "Gêneses" já está saindo da cidade de Marrakech em um voo fretado pela Record e a emissora decidiu dar carona para 130 brasileiros que estavam presos no país africano esperando para retornar ao Brasil. A atriz Bianka Fernandes foi uma das primeiras integrantes do elenco ao registrar a espera pelo embarque. Além dela, Zé Carlos Machado, Igor Rickli, Carla Marins, Pérola Faria, Ana Paula Tabalipa, Alexandre Slaviero e Amanda Grimaldi, entre outros nomes, totalizando 73 funcionários da Record,que estavam em Marrocos para as gravações da novela.

O grupo estava gravando na cidade de Ouarzazate, no sul do Marrocos, onde ainda não há nenhum caso registrado de pessoas com a Covid-19 e era previsto a permanência de um mês pelo local por causa do trabalho.