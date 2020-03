'Onde que eu preciso de caridade?' pergunta Thelma para Mari

Mal terminou a Prova do Anjo, Thelma resolveu tirar a limpo com Mari sobre uma fofoca que estava rolando na casa do 'BBB20'. A médica soube pelas outras sisters que a influencer teria dito que lhe deu a liderança após mais de 24 horas de teste de resistência. "Eu fiz uma prova de 26 horas, estou morrendo de dor no corpo e onde que eu preciso de caridade? Onde eu preciso de caridade? Foi mérito de nós duas. Se você quis descer e sentiu isso uma atitude boa, guarde para você", comentou Thelma. "Você está sendo rude com a pessoa que não merece", respondeu Mari.



