Retratação: Marcelo de Carvalho foi para Ilhabela antes do decreto

Venho a público retratar-me de notícia publicada hoje em minha coluna no jornal O Dia, referida a Marcelo de Carvalho e seus familiares.



Diferentemente do que foi veiculado, o retorno do executivo ao Brasil ocorreu em 02/03/2020, e apenas dez dias depois, em 13/03/2020, é que o Ministério da Saúde passou a recomendar isolamento de sete dias a quem chegasse do exterior;



Seus filhos foram ambos submetidos ao teste laboratorial de covid-19 logo após o desembarque no Brasil, e todos eles, felizmente, tiveram constatação negativa de contágio, atestada por laboratório de grande renome. Simone fez o mesmo teste, de resultado igualmente negativo;

A filha do empresário, que esteve no casamento de Marcella Minelli depois do sobredito resultado negativo, realizou novamente o teste depois desse evento social (por causa das notícias de contágio entre convidados), isolou-se voluntariamente até o resultado, e, felizmente, teve outra constatação negativa de contágio, igualmente atestada por laboratório idôneo;

O ingresso da família de Marcelo em Ilhabela ocorreu na tarde do dia 20/03/2020, antes, portanto, que entrasse em vigor o decreto municipal que impôs restrições de circulação a partir das 00h00 de hoje (21/03/2020);

Não há casos de contaminação na família, tampouco na emissora Rede TV!, a despeito da gravação do programa Mega Senha, que desde a última recomendação do Ministério da Saúde vem sendo realizada sem plateia;

Assim, nenhum dos membros da família violou restrições ao trânsito de pessoas, editadas pelas autoridades competentes, tampouco expôs terceiros a risco concreto de contágio.



Esclarecido isso, reconheço não serem verdadeiras as afirmações da reportagem, que ofenderam a honra e reputação de Marcelo de Carvalho Fragali, de Simone Abdelnur, e dos filhos de cada um deles, tratando-os como se houvessem contribuído para disseminar a doença.



Através desta nota de retratação, que restabelece a verdade, peço desculpa pelos transtornos causados aos envolvidos.