Felipe Prior virou assunto na internet neste sábado (21), após esconder um desodorante no bolso de seu short. A postura do brother na casa do 'BBB20' virou assunto na internet, afinal, muita gente acredita que ele possa tomar punição por ocultar o produto dos demais participantes. Assista:

e o prior que guardou um desodorante dentro das calças........



AI QUE DELICIApic.twitter.com/2prrBHyKqy — gabriella (@gabilegalzlnha) March 21, 2020