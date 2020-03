Mulher de Luciano Camargo pede turmas separadas para gêmeas na escola

Aqui vai uma curiosidade sobre as gêmeas do cantor Luciano Camargo: apesar de Isabella e Helena estudarem na mesma escola, a mãe delas, Flávia Fonseca, pede que as duas fiquem sempre em turmas separadas. Entra ano, sai ano e as irmãs estudam sempre em classes diferentes. No caso de abrir uma turma só, cria-se uma nova só para evitar colocá-las na mesma sala de aula.