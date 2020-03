Manu Gavassi fica P da vida e reclama de vitimismo de Mari Gonzalez

Depois de Mari Gonzalez e Thelma discutirem sobre o mérito do resultado da prova do líder, que consagrou a médica anestesista como a nova toda poderosa da casa, foi a vez de Manu Gavassi dar sua opinião sobre o tema. "Isso é se fazer de vítima e colocar a casa inteira junto. Estou put*, não está legal a situação que está a Thelminha. A Thelminha está sendo extremamente madura e sensata com a maneira que ela está se posicionando", disse a cantora sobre a postura de Mari desde que deixou a disputa pela liderança.

Pra quem ainda não acompanhou a treta, a coluna explica: Mari deu a entender na casa que abriu mão da liderança para que a Thelma levasse a melhor. Thelma, por sua vez, não gostou nada de saber que Mari andava comentando isso pela casa e foi tirar a história limpo. Na conversa, ela deixou claro para Mari que não precisava de caridade, que as 26 horas de prova foram mérito nas duas, e que se a ex-'Panicat' deixou a prova e interpretou isso como uma atitude boa para ajudá-la, que ela deveria guardar isso pra ela somente.