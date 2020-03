'Tudo se repete', diz Painitto ao ver vídeo do filho e neta dançando

Painitto passou o dia meio nostálgico, hoje, por conta da quarentena do coronavírus e no final da tarde, ele publicou um vídeo do filho, Felipe Terra, com a neta dançando no meio da sala de um apartamento. Mauro lembrou da época em que a cena se repetia com ele e Anitta. "A vida é um ciclo. Tudo se repete. Kkkk eu e Larissa (Anitta). Idêntico tudo", escreveu Mauro Machado.

No dia 13 de março, Letícia comemorou nove anos de idade com uma festa, na qual o tema de animação era 'Aladdin', e Anitta fez questão de comparecer após ter chegado das Maldivas. Ela é muito parecida com a cantora e Felipe com o pai Mauro. Os dois se conheceram após esta coluna revelar o parentesco em outubro e, logo em seguida, foi comprovado a paternidade de Painitto no exame de DNA.