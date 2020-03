O tempo fechou para o tenista João Feijão Souza no final da tarde deste sábado (21). Ele foi duramente criticado nas redes sociais após zombar em um vídeo do coronavírus. Na imagem, o atual namorado da dançarina Sheila Mello brinca dizendo que a irmã Maria Clara estava com a Covid-19 e iria contaminar todas as pessoas da cidade de Mogi Mirim, interior de São Paulo. "Não estou de quarentena e vocês que lutem", diz ela arrancando gargalhadas do tenista que manda um recado."Mogi está em calamidade por causa desta louca".



Várias críticas foram publicadas nos comentários da postagem e Feijão tirou o vídeo do ar e pediu desculpas."Galera, brincadeira de mau gosto para uns, falta de assunto para outros, e motivo para julgarem o carinho das pessoas que se preocupam. Não estamos e não passamos coronavírus para ninguém. Ali era um papo entre irmãos e eu postei. Quem achou que foi mau gosto, nos desculpem. Estamos bem e saudáveis em casa".



No final de janeiro, João ‘Feijão’ Souza, que estava suspenso provisoriamente desde março do ano passado por denúncias de manipulação de resultados no esporte, foi considerado culpado e acabou banido do tênis para o resto da vida, recebendo ainda uma multa de US$ 200 mil.

Tenista João Feijão zomba de coronavírus com irmã e apaga vídeo após críticas: 'Nos desculpem' pic.twitter.com/ywNiaV3ifK — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) March 21, 2020

