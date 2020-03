A empresária Márcia Marbá, irmã de Angélica, testou positivo para coronavírus. Ela, que agencia atrizes como Grazi Massafera e Juliana Silveira segue em isolamento em sua casa, na Barra, Zona Oeste do Rio. A doença foi revelada por Xuxa a Fabio Porchat em uma live.

Os sintomas começaram na sexta-feira (13). O resultado positivo do exame saiu no sábado (21), confirmando as suspeitas da empresária. Ela está de repouso absoluto por conta da falta de ar.