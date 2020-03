Bruno Penido morre no Rio

Bruno Penido, de 41 anos, roteirista de 'Verdades Secretas', morreu na manha de sábado (21), no Rio de Janeiro. Ele também trabalhou com Cao Hamburger em Malhação: Viva a Diferença (2017) – que começa a ser reprisada no próximo dia 6. Bruno sofria de depressão.

Nas redes sociais, o amigo Ivo Madoglio, repórter do 'É de Casa', fez um texto emocionado: "Devia ser proibido alguém abandonar o "reality da vida", sem perguntar se todo mundo concorda. É difícil de acreditar que o telefone não vai mais tocar com o seu nome, que nenhum what's vai chegar ou que não vamos mais ver suas lindas postagens. Foi difícil hoje escutar outra pessoa atendendo seu telefone e dizendo: É verdade, ele nos deixou. No meu coração, vou te amar pra sempre, você era o amigo que sabia o que ia falar e que deixava todos com um orgulho danado do sucesso que fazia com as palavras. Um autor com talento nato. Camila Queiroz nunca vou poder agradecer por ter me apresentado esse cara humano e brilhante. Quando lembrar dele, escutarei nossas risadas em um boteco do Leblon, contando as histórias de como a "Angel" nasceu nas nossas telinhas. Que venha 'Verdades Secretas 2', pena que dessa vez ele não vai participar de tudo isso. Fica em paz amigo, na certeza que um dia todos iremos nos encontrar. Que Deus te ampare, ilumine e cuide de ti enquanto isso. Beijos na sua alma"