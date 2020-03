Pedro Scooby voltou a alfinetar Luana Piovani depois que ela expôs o atraso da pensão dos três filhos do ex-casal. O surfista, que já tinha se manifestado a acusando de ter sempre o manipulando e agora vai resolver a questão da pensão dos filhos na Justiça, retornou as redes sociais na madrugada deste domingo. "Eu sempre achei que era um assunto para resolver entre nós, mas ela resolveu expor na internet. Como eu falei, eu nunca vou deixar de nada para os meus filhos e eu não estou em Portugal agora por causa do coronavírus. Estou tentando ir para lá agora", começou a explicar Pedro em uma sequência de vídeos no Instagram.

E ele continuou. "Como eu falei. Eu vou passar dar o que eu acho que as crianças precisam e acho que a Justiça vai determinar isso e não eu porque eu quero isso. Se é justo, vamos pela Justiça. Eu vou estar sempre aqui para cumprir o quanto eles me derem o direito de estar com os meus filhos".

Pedro finaliza "Pai vai ser sempre pai, mãe vai ser sempre mãe, meus filhos vão ser sempre meus filhos e que bom que eles não participam de nada disso".