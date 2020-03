Thais Carla, ex-bailarina de Anitta, usou as redes sociais para mostrar a filha, Eva, que nasceu no último dia 15 de março. Em seu Instagram, ela publicou uma foto do momento do parto e falou sobre os desafios da gravidez. "Deus me presenteou! Eu consegui, nós conseguimos. Foi uma luta que durou nove meses. Muitas incertezas, preconceitos, choro, saudade, trabalho. Mas ela nasceu, Eva está aqui gente e eu só tenho que agradecer a Deus e a todos que me ajudaram", escreveu Thais.

Eva é a segunda menina de Thaís Carla e seu marido, o fotógrafo Israel Reis. Eles são pais também de Maria Clara, de 2 anos.