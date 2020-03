Maraísa e Fabrício Marques curtem juntinhos final de semana em quarentena

Quando a gente achou que Maraísa ainda estava bebendo, ficando tonta e até esquecendo o nome por conta do fim do namoro relâmpago com o empresário Luiz Souza Lima, a irmã de Maiara já aparece feliz da vida com um novo boy para chamar de seu. Ela e o cantor Fabrício Marques, da dupla sertaneja com Henrique, estão aproveitando a parada nas agendas de shows por conta do coronavírus para ficarem juntinhos. É a quarentena do amor, gente!