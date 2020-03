Com estreia já adiada, 'Power Couple' pode ser cancelado

Os casais que assinaram com a Record TV para participar do 'Power Couple' já foram avisados que a estreia do programa, que aconteceria no final de abril, será adiada. A produção informou ainda que sequer há uma confirmação de que o reality vá mesmo ser realizado. Embora as chances do cancelamento efetivamente acontecer sejam pequenas, uma vez que todos os realities da casa já possuem patrocínios fechados, a decisão sobre manter a estreia da atração vai depender da reação do país à fase mais crítica do contágio da Covid-19. Isto envolve principalmente as possíveis suspensões de atividades, de acordo com futuros decretos das autoridades para conter a doença.



Falando nos casais da próxima temporada do reality, alguns exames médicos já marcados precisaram ser adiados. Os participantes ainda estão um pouco receosos quanto a contratação da Adriane Galisteu para comandar o programa. É que eles acham a apresentadora meio 'pé frio', uma vez que até hoje todos os programas em que ela esteve à frente saíram do ar.



Entre os casais que já fecharam com a Record estão Yá Burihan e Lipe Ribeiro, ambos ex-participantes do 'De férias com o ex', Paula Amorim e Breno Simões, ambos do 'BBB18', o ator Kadu Moliterno e sua mulher Cristianne Menezes, Adriana Bombom e o noivo Adrien Cunha, a ex-'Fazenda' Thayse Teixeira e o noivo Dudu.