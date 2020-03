Logo após o almoço na Xepa Flayslane chamou Mari para conversar sobre a formação do nono paredão do 'BBB20'. A cantora desabafa com a sister já com a certeza de que será a indicação da líder Thelma: "Que Paredão ruim, eu, Daniel e Prior", comentou. Maria quis saber o motivo de ser o arquiteto o mais votado da casa."Mas você acha que vai ser Prior? Babu não?".

"Eu acho que vai ser Prior. Ele acha também. Acho que as meninas já estão cientes que a indicação da Líder sou eu e já foram falar com ele ontem", entregou Flay.