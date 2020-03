A sogra de Adriane Galisteu, Suely Iodice, está com coronavírus. A apresentadora foi quem deu a notícia durante um live que ela fez no inicio da noite de hoje. A mãe de Alexandre está internada há cinco dias em estado grave com a Covid-19. Segundo Galisteu, ela foi contaminada pelo filho Adriano, que foi ao casamento de Marcela Minelli, irmã da influencer Gabriela Pugliesi, em Itacaré no sul da Bahia, no início do mês.

O cunhado Adriano está melhor se recuperando da Covid-19 e sogro Waldemar está isolado. "Estamos vivendo dia a dia, porque além de tudo ela é diabética. Adriano estava no casamento e 70 pessoas foram contaminadas", disse Galisteu para Sabrina Sato.

Vale lembrar que Galisteu precisou realizar exames para verificar se contraiu o novo coronavírus, após voltar, com o marido e o filho, de uma viagem a Itália, segundo país mais afetado pela doença após a China. O resultado deu negativo.