Desde o ano passado, Jéssica Costa sabia que irá passar por uma cirurgia no coração. A youtuber nasceu com problemas congênitos e revelou no seu canal que sua mãe tinha descoberto a doença cardíaca, quando ela tinha oito meses de vida. Hoje, ela mostrou a cicatriz da cirurgia, realizada recentemente, e tratou de tranquilizar os fãs. A filha do cantor Leonardo disse que está bem e só sente falta de não poder ter intimidade com o marido Sandro Pedroso. Namorar só daqui a seis meses, segundo seus médicos.

"Um filtro beeeem #básico para dar aquele UP, bebê! O que acharam da minha nova cicatriz!? Eu estou AMANDO! A única coisa que não gostei são os 6 meses sem...Mas isso é o de menos. Felicidade mesmo é estar bem ter uma marca para registrar".

Uma fã perguntou se Jéssica tinha sofrido e ela respondeu: "Não vou mentir... Os primeiros dias foram intensos, mas agora só melhoras e cada vez menos dor".