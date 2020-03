Luísa Mell e o marido estão com pneumonia

Luísa Mell está doente e fez um relato emocionado na internet. Ela postou uma foto usando máscara e colocou na legenda que ela e o marido estão com pneumonia. "Eu e meu marido estamos com pneumonia. Provavelmente por conta da Covid-19. Não é certeza só porque o exame ainda não ficou pronto (fizemos há uma semana). Para meu desespero, meu marido foi internado. Eu vou me tratar em casa. Resolvi fazer este post para mais uma vez alertar q n é uma gripezinha. Vocês não têm ideia da diferença no pulmão em uma semana. É sério. Muito sério. Graças a Deus estamos em um ótimo hospital. Mas e quando tudo tiver lotado? Quando não tiver leito para todos? Pelo amor de Deus fiquem em casa e rezem por nós. Meu filho também teve febre. Tô arrasada, amigos. Só tenho vontade de chorar. Deus nos proteja".