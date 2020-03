Bianca Andrade lava roupa suja ao vivo com a ex Bárbara Labres: 'me deu um pé na bunda'

Era pra ser só mais uma live para entreter os seguidores da ex-'BBB' Bianca Andrade e da DJ Bárbara Labres. Em meio à brincadeira do 'Eu Nunca', as duas resolveram tirar um momento do joguinho para lavar roupa suja ao vivo sobre o relacionamento que as duas tiveram no passado.

"Quero saber que porr* é essa de você querer me namorar que eu nem sabia", questionou Bárbara ao saber que Bianca considerou o relacionamento das duas muito sério, a ponto de quase virar namoro. "Barbara, você me deu um pé na bunda, na época", respondeu Bianca, que ganhou uma direta da ex. "Eu te dei um pé na bunda porque você mereceu. Você me traiu", disse Bárbara. Bianca então se defendeu: "Eu não traí. Eu disse que era livre", afirmou a influenciadora. "Relaxa, até um pé na bunda empurra a gente pra frente", alfinetou a DJ em tom de brincadeira.

E os fãs das duas? Foram à loucura com o 'papo reto' entre ambas. Ainda em meio a conversa, Bianca entregou que sua mãe, Mônica Andrade, até hoje ama a quase ex-nora Bárbara. Ao término da live, a Boca Rosa ainda pediu que Bárbara não deixasse a transmissão salva.

Assista: