Jorge, da dupla com Mateus, está namorando

Rachel Boscatti. Este é o nome da nova eleita de Jorge, da dupla com Mateus. Os dois estão juntos desde o ano passado. A moça é uma velha conhecida da família: ela foi madrinha de casamento dele e era amiga da ex-mulher do cantor, Ina.

Jorge e Ina foram casados por sete anos. Rachel é empresária, mas fechou a sua loja depois que engatou o namoro com o cantor. Ela também saiu das redes sociais. Segundo amigos do ex-casal, quem não está nem um pouco satisfeita com essa história é Ina, que se sentiu traída pela ex-amiga. Em Goiânia, o namoro não é segredo, embora Jorge prefira não circular muito com a moça por lá.

A coluna procurou a assessoria de imprensa de Jorge, que informou: "Jorge não vai se pronunciar sobre a sua vida pessoal. E a gente espera compreensão de todos os veículos quanto a decisão do mesmo."

Veja fotos da nova eleita do cantor