Ex-cunhado de Jorge sobre nova namorada do sertanejo: 'pior é que entrou de mão dada comigo no casório'

Como esta coluna adiantou em primeira mão, o cantor Jorge, da dupla com Mateus, está de namorada nova. Mas nessa relação o que há de novo é só o status de compromisso sério mesmo, porque Rachel Boscatti, a nova eleita do sertanejo, é conhecida de longa data da família do Jorge. A morena era uma das melhores amigas da Ina Freitas, ex-mulher do Jorge.

Como antecipamos, Rachel foi madrinha de casamento de Ina e Jorge. E após o relacionamento vir a público, o ex-cunhado do Jorge, Lelo Freitas, resolveu se manifestar sobre o novo casal nas redes sociais. "O pior dessa porra toda é que a danada entrou comigo de mão dada no casório", disse o irmão de Ina.

Ex-cunhado de Jorge comenta o novo romance do cantor - reprodução Instagram Subcelebrities

Jorge e Ina foram casados por sete anos. Rachel é empresária, mas fechou a sua loja depois que engatou o namoro com o cantor. Ela também saiu das redes sociais. Segundo amigos do ex-casal, quem não está nem um pouco satisfeita com essa história é a Ina, que se sentiu traída pela agora ex-amiga. Em Goiânia, o namoro não é segredo, embora Jorge prefira não circular muito com a moça por lá.

Veja fotos de Rachel Boscatti quando ainda convivia com Ina Freitas: