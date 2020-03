Administradores das redes de Marcela se abstém de convocar torcida a favor de Daniel

A postura dos administradores das redes sociais da Marcela Mc Gowan, do 'BBB20', deixou muita gente sem entender nada. Acontece que a equipe da médica ginecologista emitiu um comunicado dizendo estar isenta deste paredão entre Daniel, Ivy e Flayslane. Ou seja, a torcida da loura não será convocada para votar a favor do Daniel, namorado da Marcela no reality.

"Escutamos muitas pessoas da torcida antes de tomar esse posicionamento. Esse paredão está sendo muito difícil para a gente, pois a torcida da Marcela é muito misturada e tem opiniões extremamente divergentes. Não podemos puxar mutirão aqui contra ou a favor de uma pessoa em respeito a opinião de cada parte da torcida. Respeitamos a decisão de cada fã que contribui conosco no dia a dia para mostrar a realidade das coisas e a pessoa incrível que a Marcela é. Só pedimos que ninguém contribua com ódio gratuito nas redes sociais. Desejamos forças aos emparedados e à família de cada um, pois sabemos que são importantes para a Marcela", diz o comunicado.

Pra quem ainda não ficou claro, basicamente a equipe da Marcela está preocupada com os fãs da loura, que entendem que desde que ela engatou um romance com o Daniel acabou se perdendo no jogo. De favorita que chegou a quatro milhões de seguidores no Instagram, a versão namoradeira de Marcela vem sendo reprovada pelo público e por conta disso, ela vem perdendo seguidores a cada dia. Em menos de um mês já são meio milhão de seguidores a menos. O admiradores da médica e principalmente o público, em sua maioria, acreditam que ela 'passa muito a mão na cabeça do ator' diante dos problemas que ele causa na casa, principalmente os que envolvem as perdas de estalecas.

Leiam com atenção essa nota que fizemos para esclarecer nossa posição nesse paredão. Contamos com a compreensão de todos e reiteramos o nosso respeito por todos vocês! #TeamMarcela pic.twitter.com/H83bKdDZAa — Marcela Mc Gowan (@marcelamcgowan) March 23, 2020

Veja fotos: