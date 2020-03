Caro leitor, você não leu errado. Luciana Gimenez, um dos cachês mais altos da TV brasileira, resolveu fazer propagandas de graça em seus vídeos no Instagram. A apresentadora tomou a decisão para poder divulgar trabalhos online de profissionais autônomos, aqueles que não têm vínculo com nenhuma empresa e trabalham por conta própria.



Com a crise do coronavírus, muito desses profissionais tiveram suas rendas e sustento das famílias prejudicadas. Por isso, Luciana resolveu fazer entrevistas com outros famosos e aproveitar a audiência para as páginas desses trabalhadores. A primeira entrevistada é a atriz e cantora Larissa Manoela.

Veja as fotos da galeria: