Em dia de Paredão do 'BBB20' com Ivy, Daniel e Flayslane, a coluna traz uma foto da Cristina Prior, mãe do Felipe Prior, que escapou da berlinda no último domingo, na prova do 'Bate e Volta' com a ajuda dela. Através do 'mamãe mandou eu escolher esse daqui' o brother levou a melhor na disputa da escolha da vara com a ponta dourada. Dona Cristina comemorou a vitória do filhão:"hoje mamãe te livrou do Paredão. Te amo!", disse a matriarca nas redes sociais.