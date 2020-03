Com tantos shows e festivais cancelados ou adiados pelo mundo, por medidas contra o coronavírus, artistas estão usando suas redes sociais para fazerem apresentações ao vivo. Um exemplo disso é o cantor Denis Baum, ex-participante do reality show 'Popstars', do SBT.



Ontem, ele deu o pontapé inicial no projeto 'In House', repleto de covers, releituras de clássicos, lives, podcasts e vídeos dos bastidores do seu dia a dia, com transmissões no Facebook, YouTube e Instagram, que, aliás, já conta com quase 200 mil seguidores.



Denis continua com os ensaios do acústico e os preparativos para o lançamento de seu primeiro DVD, previsto para o mês de maio. Uma das surpresas deste trabalho é a participação de Rodriguinho, ex-Travessos, na faixa 'Fatalmente'.