Thelma e Flay discutem feio no 'BBB'

A noite na casa mas vigiada do Brasil rendeu após o jogo da discórdia. Thelma conversa com Felipe na cozinha sobre o que o arquiteto falou no meio da dinâmica. Flay escuta e diz: "Por que você não fala pra mim?". Aí começa a discussão. A anestesista rebate: "Não tenho que falar para você. Ele pediu a minha opinião e eu tenho que apontar um exemplo". Flay afirma: "Você fala uma coisa aqui, outra coisa ali". Prior tenta interromper, mas ninguém lhe dá ouvidos. Thelma critica: "Você é incoerente, você age por conveniência. Você virou na cara da Rafa e falou que a pessoa mais forte desse jogo, que era a sua amiga, não ia sair de jeito nenhum, que ela (Rafa) tinha colocado no Paredão a pessoa mais forte desse jogo".



As duas começam a gritar uma com a outra e Thelma avisa: "Você quer saber quem grita mais alto? Então você escuta o que eu vou te falar". Flay diz que a sister quer criar conflito com ela. Thelma continua a criticar a paraibana: "Com tanta gente maravilhosa aqui dentro você acha que eu vou perder meu tempo pra criar conflito com você? Quando chegaram Daniel e Ivy aqui, você foi a primeira a querer ficar do lado da Marcela". Flay discorda: "Eu? Todo mundo correu para o lado de Marcela, fiquei no meu lugar". A médica reafirma que a paraibana não é coerente.



Até que a médica dispara: "A hora que eu virei líder, até maquiagem em mim você veio se oferecer para fazer. Nós estamos há dois meses nessa casa, você nunca veio me oferecer ajuda nenhuma em maquiagem. Você não percebe as suas atitudes. Você é interesseira". Ao ser chamada de "planta" pela cantora, a médica retruca: "Prefiro ser planta e não ser interesseira. Prefiro ser planta, mas agir com coerência, com a minha verdade". Mas Flay responde: "Acho você bem inconveniente, inclusive".