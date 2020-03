Em entrevista à esta coluna, Pedro Scooby já havia contado o valor da pensão que ele paga aos filhos Bem e Liz, de 4 anos, e Dom, de 7: R$ 10 mil. E o surfista rebateu aos comentários dos seguidores do Instagram dizendo que o valor é alto se for comparar aos gastos que as crianças têm.



"Na Europa eles não pagam escola e nem saúde. Grande parte das roupas quem compra sou eu, escolinha de skate e todos os equipamentos eu pago. Sabe quanto custa para fazer compras em Portugal? Sabe quanto custa uma empregada? Então, não fala o que você não sabe”, rebateu ele para uma seguidora.

Outra pessoa disse que o surfista vive ostentando dinheiro, mas que não vê luxo para as crianças: "Cega, então. Ano passado eles foram pra Paris, Califórnia, Inglaterra duas vezes, Nova York, Fernando de Noronha, sendo que eles moram em Portugal. Andam de skate, têm os melhores skates, os melhores tênis, melhores roupas. Têm um professor particular, que custa 500 euros (R$ 2.500), que eu pago fora a pensão. Levo nas viagens pra conhecer os melhores skatistas do mundo, que são os grandes ídolos deles. O que é luxo pra você? Porque eu não tinha isso quando era criança".



Scooby aproveitou a oportunidade para alfinetar a ex, Luana Piovani, dizendo que o problema dela é quando o surfista está namorando – ele está se relacionando com a modelo Cintia Dicker – e disse que não tem a guarda compartilhada dos filhos porque viaja o mundo inteiro por conta de seu trabalho de surfista.