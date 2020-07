Aline Riscado resolveu dar um novo passo em sua carreira. A atriz e rainha de bateria da Unidos de Vila Isabel vai agora investir no mercado da música e pretende se lançar como cantora. Ela já pensa em gravar um CD em estúdio e as novidades na vida da ex-bailarina do Faustão não param por aí. A 'Verão' acaba de deixar a cobertura na Barra da Tijuca para morar em um outro imóvel no Rio. Vida nova é isso!

