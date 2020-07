Esta colunista antecipou ontem que Anitta embarcou para a Europa a trabalho. Agora, nós descobrimos detalhes do que ela foi fazer lá: a cantora desembarcou na Croácia, onde vai passar 15 dias de quarentena, para então tentar entrar na Itália, país onde ela precisa estar para cumprir agenda.

Galeria de Fotos Anitta embarca para a Croácia Reprodução de internet Anitta Reprodução de internet Anitta Reprodução do instagram Anitta lança o novo hit 'Tocamé', com inspiração no reggaeton Divulgação Anitta lança 'Tócame' Divulgação Anitta reprodução de internet Anitta Reprodução / Instagram Anitta canta refrão de novo sucesso sentada no trono reprodução instagram Anitta Divulgação Anitta faz ensaio à distância de maiô cavado Reprodução / Instagram Anitta Reprodução / Instagram A cantora aparecendo de coque durante uma interpretação Instagram / Divulgação Cantora exibe corpão durante treinamento por vídeo Instagram / Divulgação Anitta Instagram / Divulgação

Os empresários estrangeiros da artista querem aproveitar o sucesso da canção ‘Contando Lunares’, do italiano Don Patricio com participação da Poderosa, para alavancar a carreira de Anitta no país. A ideia é que ela participe da turnê de Don Patricio por lá. Depois, Anitta planeja viajar para os Estados Unidos para fazer divulgação de suas músicas recém-lançadas, mas esta nova viagem vai depender da flexibilização da quarentena.