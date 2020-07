Ana Paula Evangelista e o marido curtem férias na Grécia

Musa da Unidos da Tijuca, Ana Paula Evangelista e o marido, Marco Alessandro, estão aproveitando os dias de férias numa viagem pela Grécia. O casal, que ainda deve ir pra Itália, estava com casamento marcado para esse ano no Castelo de Odescalchi, em Roma, mas precisou adiar os planos devido a pandemia. Os dois moram na Dinamarca.



"Já estava tudo organizado, contrato e sinal mas mudamos para 15 de maio de 2021 porque quero casar na primavera. Se fizesse em outubro desse ano ou depois já estaria frio e não poderia aproveitar a área externa do castelo", disse a modelo, que se casará no mesmo local onde aconteceram as bodas de Tom Cruise, Eros Ramazzotti e do jogador da seleção italiana, Totti.