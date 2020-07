Ex-BBB faz chá de revelação e descobre que espera um menino

Grávida de cinco meses, a gestora de marketing Mayara Motti fez o chá revelação para a família, em Belo Horizonte, a fim de descobrir o sexo do seu primeiro filho. A ex-BBB que participou da 17 ª edição espera um menino "Eu estou muito feliz e minha família também. Como pode um serzinho desses nos fazer tão bem? Nada derruba nós mulheres. Temos umas às outras", diz a empresária.

Mayara será mãe independente e revelou que a criança é fruto de uma recaída com um ex e não pretende casar por conta da gravidez.. "Não foi uma gestação planejada, mas eu sempre sonhei em ser mãe", explica a influencer que pretende contar toda a experiência como mãe de primeira viagem em suas redes sociais, que ultrapassaram o número de um milhão de seguidores só na sua conta no Instagram.