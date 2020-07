Alok promete tirar o bigode famoso para Maisa

O programa da Maisa de amanhã vai ser animado com as presenças do DJ Alok e da apresentadora Thaynara OG. Claro que vão rolar muitas brincadeiras e saiba que teve até um desafio no ar que virou uma promessa com milhões de testemunhas. Considerado o 11º melhor DJ do mundo em 2019, Alok está concorrendo novamente e ele jurou para Maisa que, se conquistar uma posição melhor, ele tira o bigode famoso. A atração também vai ter Pabllo Vittar e Simone, da dupla com Simaria, como convidadas virtuais.