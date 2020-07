Apresentador do 'Sem Censura' está com a Covid-19

O apresentador do program 'Sem Censura', da TV Brasil, anunciou que está com a Covid-19 nesta sexta-feira (24). Bruno Barros contou que entrou nas estatísticas das pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus no Rio e agora vai precisar ficar afastado do trabalho. O jornalista já está em isolamento e sem uma data precisa do seu retorno ao trabalho. "É hora de dar uma desligada. Fui diagnosticado com coronavírus. Acabei entrando na conta dos números da pandemia que eu anunciava todos os dias. Comecei a me sentir mal na terça-feira, me afastei da TV e fiquei isolado. Tive febre, perdi olfato e paladar. Mas acho que o pior já passou. Hoje estou me sentindo melhor. Vou aproveitar o momento para ler, ver filmes e series. Daqui a pouco to de volta!!", explica.