Monólogo sobre Paulo Tarso chega ao Rio no início de 2021

O Rio de Janeiro irá receber no início de 2021 um monólogo sobre Paulo de Tarso, homem emblemático que flanou pelo judaísmo (por origem), apesar de ter sido apontado como romano, até chegar ao cristianismo. Paulo de Tarso escreveu durante os seis anos que passou preso até sua morte, aos 62 anos. Apesar de um monólogo, em suas lembranças, outros atores irão passar pelo palco. O texto e codireção serão da competente jornalista Luzia Lacerda e a produção e parte da direção do maravilhoso coreógrafo Tony Tara. "De uma forma leve iremos levar ao público um conteúdo histórico e religioso. Iremos buscar uma parceria com a FUNARJ", disse Luzia à coluna. A partir da próxima segunda-feira (27) começa a escolha do elenco.