KondZilla investe em games

A KondZilla, que já domina o YouTube com quase 60 milhões de inscritos, agora expande seu poderio para a plataforma de streaming de games. Sob o comando de Denilson 'Noiskitá', o canal promoverá games, bate-papos e é claro, muito funk com estrelas do time da Kondzilla Records, como Mc Jottape. A estreia aconteceu ontem, com o quadro 'KondCast', o podcast da KondZilla.