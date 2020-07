'Sou totalmente contra essa cultura do cancelamento', diz a atriz Flavia Pavanelli

Flavia Pavanelli tem 22 anos e desde os 14 anos é conhecida como uma blogueiras de maior expressão no mercado e dois anos depois decidiu estudar para ser atriz. Conseguiu o papel da vilã rebelde Brenda na novela 'As Aventuras de Poliana', do SBT, em 2018, e em breve, ela estará na nova temporada da trama com a mesma personagem e também em uma produção do Netflix. Noiva do empresário Junior Mendoza, Flavia sonha em casar mas já avisa que não pretende ser mãe tão cedo. Recentemente, ela teve seu nome envolvido numa polêmica sobre os procedimentos estéticos, que muitas acreditam ter mudado bastante a sua aparência, chegou a ser cancelada, mas ela não ligou:"O importante é você ser feliz com o que vê."

O que mudou na criação de conteúdo nessa pandemia?

Acredito que não só a minha profissão, mas muitas outras tiveram que se adaptar para trabalhar em home office. Busquei me adequar a essa nova realidade, sempre respeitando meu corpo e minha mente e trabalhando em horários mais 'regrados', que façam com que eu tenha ainda um momento de lazer. Às vezes, trabalhando de casa, acabamos perdendo a noção do tempo no trabalho e esquecemos que é importante também descansar a mente, ter um momento de cuidado consigo mesma.

Como anda a carreira de atriz? Vai investir nisso ou foi algo pontual no SBT?

A minha carreira como atriz tem sido uma experiência incrível. A Brenda de 'As Aventuras de Poliana', foi meu primeiro desafio como atriz e eu cresci muito profissionalmente. Depois, fiz a Olívia na peça 'O Jardim dos Sonhadores', que ficou uma curta temporada em cartaz em São Paulo. Poder atuar nos palcos também foi ótimo, é bem diferente da televisão, que você tem tempo para corrigir um erro. No teatro, você precisa improvisar e a reação do público é mais próxima e imediata. Antes de entrarmos em isolamento social, estava gravando um filme para a Netflix, mas não posso falar muitos detalhes sobre ele ainda. Também estarei na continuação de 'Poliana Moça'. Tenho estudado bastante e acredito que tudo que fazemos com amor e dedicação, nos leva longe. Eu amo trabalhar como atriz e quero continuar investindo em minha carreira.



Como começou sua carreira na Internet e que conselho daria para quem está começando nesse meio digital?

Comecei na Internet quando tinha aproximadamente 14 anos. Eu tinha uma rede social chamada Ask.fm, que era basicamente uma página onde pessoas conhecidas ou não te faziam perguntas. Um dia acordei e tinham muitas perguntas lá e meu perfil acabou viralizando. Fui entendendo que era com isso que eu queria trabalhar. Acompanhei toda a evolução das redes sociais e me adaptando. Minha dica para quem está começando é ser você mesmo! Escolha abordar sobre assuntos que você se sinta confortável em falar.

Qual a responsabilidade que você carrega sendo hoje uma das blogueiras de maior expressão no mercado?

A maior responsabilidade de ser uma influenciadora digital é entender o nosso papel, de que nossas atitudes e posts podem influenciar muitas pessoas em diversos sentidos. Por isso, é necessário ter muito cuidado com as parcerias e marcas que trabalhamos. O meu cuidado maior é de sempre passar para o público algo que é verdadeiro.



Notei que seu canal no Youtube não tem mais aquela frequência de novas postagens como antes. Por que?

Por conta da correria do dia a dia, com as gravações para a novela e depois para o filme, acabei tendo menos tempo de me dedicar ao meu canal. Esse foi o principal fator. Mas continuo sempre presente no Instagram que é onde tenho a maior interação e troca com meus fãs.

Pensa em retomar os trabalhos por lá como era antes?

Penso sim! Tenho aproveitado esse período de isolamento para cuidar mais de mim e pensar em projetos que estavam pausados. Ainda não tenho uma data para retornar com a rotina de vídeos no YouTube, mas é algo que pretendo voltar a fazer, sem dúvidas.



Qual a sua principal fonte de renda hoje?

Além da minha carreira como atriz, o meu trabalho como influenciadora é uma das minhas fontes de renda. Eu gerencio boa parte da minha vida profissional e levo as parcerias publicitárias muito à sério. Sempre estudo a marca, analiso se realmente são produtos que acredito e uso, vejo se posso agregar, levar propostas para eles também. Eu passo para os meus seguidores apenas indicações de marcas que acredito e são verdadeiras.

Qual a maior dificuldade em ser uma influenciadora bem-sucedida?

Saber lidar com as críticas. Como estamos expostas o tempo todo, precisamos amadurecer e filtrar todos os comentários que recebemos. Busco absorver apenas as mensagens positivas e de carinho do meu público.

Neste meio de influenciadores, existe muito jogo sujo por debaixo dos panos. Já aconteceu de te prejudicarem de alguma forma?

Infelizmente é um processo que acontece com todo mundo, não só no meio de influenciadores. Foi pensando sobre essas situações que decidi estar mais à frente da minha carreira. Sempre estou presente nas negociações, reuniões, processos de criação dos conteúdos e do pós entrega também. Acho muito importante estar presente em tudo, até para que o trabalho nunca perca a minha essência.



Até hoje você mora com seus pais. Por que você optou por ficar com a família sempre?

Eu amo estar com minha família. Eles são a minha base de tudo e nossa relação é muito boa. Sempre respeitamos muito o espaço do outro dentro de casa e isso nunca foi uma questão em nossa família.



Você está noiva do Junior, empresário do futebol. O que pode adiantar sobre a cerimônia?

Estávamos começando a planejar algumas coisas, mas por conta desse momento delicado e incerto que estamos vivendo de pandemia, decidimos adiar um pouco a data da cerimônia. Estamos nos amando e curtindo, e isso que vale.



Noivar e casar sempre esteve nos seus planos?

Eu sempre sonhei me casar. Eu e o Júnior já falávamos sobre o assunto e aconteceu da forma mais natural possível. Nós já havíamos feito algumas viagens incríveis, mas ele optou em fazer o pedido em casa, no nosso cantinho, onde planejamos todos os nossos sonhos e conversamos sobre tudo. Ele também está acostumado a me ver mega produzida, até por conta do meu trabalho como atriz e influenciadora, mas ele escolheu um momento nosso, longe de maquiagem e vaidade, pois é assim que ele me vê, a minha verdadeira essência. Foi muito especial e lindo!

Pensa em filhos a curto ou longo prazo?

Hoje, diria a longo prazo. Estou me dedicando à minha carreira e o Junior também tem os projetos profissionais dele. Virá no momento certo, tenho certeza!

O que te diferencia das demais influenciadoras?

Acredito que todo mundo tem seu espaço nesse universo digital. O que eu, Flavia, sempre busco é de manter o compromisso com meus valores e passar verdade e transparência para os meus seguidores. Quando você é uma pessoa verdadeira o seu público enxerga isso e confia em você e no que você faz.



Pode adiantar alguma novidade da sua carreira que vem por aí?

As novidades que posso adiantar é que estarei na nova temporada de 'As Aventuras de Poliana' com a Brenda, que passará por uma transformação. E que em breve, vocês poderão me ver na Netflix, no primeiro longa da minha carreira.

Que recado você deixa aos seus fãs em meio aos perrengues que estamos enfrentando por causa da pandemia?

Para que se cuidem, acima de tudo! Quem puder, fique em casa. Se protejam e cuidem de sua saúde. Valorizem os momentos em família e as pessoas que você ama. Vamos sair dessa situação mais evoluídos.



Você tem sofrido críticas em relação as mudanças estéticas que tem feito. Como tem lidado com isso?

Comecei muito nova na Internet, aos 14 anos, e não é de hoje que as pessoas criticam as mudanças na minha aparência. Antes era por conta do meu corpo, quando tive algumas questões hormonais. Sempre tentam pegar no que consideram meu ponto fraco para me atingir. Eu estou feliz com todos os procedimentos que fiz. Quando decido expor nas minhas redes, tenho consciência do que estou fazendo e busco fazer isso para, além de mostrar a minha realidade, de mostrar como sou de verdade, também poder encorajar outras pessoas a buscarem aquilo que as deixa felizes, que elevem sua autoestima. Levo informações também, como meu tratamento de acne, como tem sido o processo de retirada da micropigmentação. Acho importante sim levantar a discussão sobre respeito e empatia. Tudo bem não gostar dos meus procedimentos, mas vir me ofender, ou fazer isso com qualquer outra pessoa é muito sério. Trazem consequências que podem ser muito graves na saúde mental das pessoas. Meu público é em maioria formado por adolescentes. Também tenho uma irmã mais nova, que está na adolescência. Imagina o efeito que os comentários causam nessas pessoas? O bullying acontece há muito tempo na nossa sociedade e causam feridas e cicatrizes que perduram pela vida toda. Precisamos ser mais empáticos! O mundo está precisando de mais amor e menos ódio. Sou totalmente contra essa cultura do cancelamento, porque as pessoas têm o direito de poder aprender com seus erros. Estamos em constante evolução e é através dos erros que alcançamos os acertos também. Acima de tudo, temos que respeitar o livre arbítrio que temos sobre nossas escolhas.

O que você diria para essas pessoas que atacam as outras na Internet?

Peço para que elas tenham mais amor no coração. Que se coloquem mais no lugar dos outros, antes de sair comentando o que bem entendem. Se você não tiver a coragem de falar nos olhos do outro o que pensa, guarde para você!



O que você acredita sobre os padrões de beleza que sempre nos foram impostos?

Acredito que por muitos anos, nós mulheres, tentamos nos encaixar em todos os padrões impostos pela sociedade e pela mídia para que, aos olhos dos outros, fossemos 'bonitas'. Hoje, aprendi que o mais importante é como nós nos sentimos, é olhar no espelho e gostar do que você vê. A autoaceitação é extremamente importante, e se para isso você quiser fazer procedimentos estéticos, tudo bem. O importante é você ser feliz com o que vê. Sei do meu papel como influenciadora, e hoje mais do que nunca tenho usado minha influência para incentivar outras pessoas a se amarem, a fazerem o que acreditam ser positivo, que as façam bem. Tem dias que amo me maquiar, tem dias que prefiro ficar sem nada no rosto. E acho que tudo bem isso. O que importa de verdade é estarmos bem com nós mesmos.



