'Como você faz para esconder o p****?', conta Pabllo Vittar sobre perguntas indiscretas

Pabllo Vittar foi uma das convidadas especiais do 'Programa da Maisa' neste sábado (25) e a cantora não escondeu que já teve encontros ruins com boys e ainda revelou o que acaba desmotivando das paqueras:as curiosidades sobre a sua vida. Ela até contou para a apresentadora do SBT que já foi questionada sobre como escondia as partes íntimas quando estava montada. "A pior coisa da vida é você ir para um date, e a pessoa ficar perguntando, 'qual é seu próximo single?', 'quantas perucas você tem?', 'como faz para esconder o...?'. Melhore, né? A gente está aqui para outros fins. Isso acontecia muito. Hoje em dia, não. Eu saio com pessoas que não vão querer saber desse meu universo".

Maisa se chocou com a confissão de Pabllo e falou sobre a falta de bom senso de muitas pessoas. "Tem tanta coisa pra falar, né? Fala do interesse da pessoa, pergunta o que ela fez naquele dia, do que ela gosta, quais são os objetivos de vida, que séries ela gosta. Gente, puxa assunto, mas essas coisas não são delicadas e nem educadas de perguntar num primeiro encontro", descascou a apresentadora.