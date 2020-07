Perlla sensualiza em dia de fio dental na praia

A cantora Perlla aproveitou o calor do início da tarde deste sábado (25) para fazer algumas fotos sensuais na praia. De fio dental, ela nem precisou fazer muitas poses para provar que está com tudo em cima. Perlla perdeu 20 quilos no ano passado com reeducação alimentar, exercícios físicos e lipoaspiração nos braços para retirar o excesso de gordura.

Casada com o músico Cássio Castilhol, pai de suas duas filhas, Pérola e Pietra, Perlla teve depressão após a participação em 'A Fazenda' , em 2018, e engordou muito fora do reality. Agora com o corpo enxuto, a cantora volta e meia publica cliques sensuais para mostrar que está podendo.