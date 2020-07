Rafaella bloqueia comentários em mais um clique sensual

Se tem alguém que gosta de publicar mais cliques nas redes sociais do que Rafaella Santos, avisem a esta humilde coluna, por favor. Todos os dias, a irmã de Neymar posta no mínimo duas fotos fazendo poses e 'carão' de uma roupa fashion como reza a cartilha de uma 'it girl' (gastando meu inglês). Neste domingo (26), ela começou cedo compartilhando uma imagem em que aparece de biquíni asa delta verde-limão e com a calça abaixada. Só que os fãs notaram uma coisa: ela bloqueou os comentários e apagou as mensagens da maioria de suas fotos anteriores. A pergunta que não quer calar: será que Rafaella ficou chateado com críticas que recebeu por ter feito uma modelação no rosto nos últimos meses e mostrou o resultado na semana passada?







