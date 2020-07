'Respeita esse bambolê', diz Zé Felipe sobre troca de alianças com Virgínia Fonseca

O cantor Zé Felipe e a influenciadora Virgínia Fonseca assumiram o namoro há duas semanas e o relacionamento anda ficando sério. Os dois trocaram alianças de compromisso e publicaram neste domingo (26) nas redes sociais imagens das joias e o filho do sertanejo Leonardo ainda fez um vídeo e brincou: "Galera, respeita esse bambolê".

As alianças foram encomendadas em uma joalheria famosa de Goiânia pelo casal e as duas peças são feitas de ouro branco e pedras de brilhantes. Um fã perguntou ao dono da loja quanto custava as joias e ele respondeu em torno de R$ 10 mil, mas depois ele apagou o comentário.