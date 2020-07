Polícia acaba com live de grupo de pagode

O som rolava alto em uma mansão em Angra dos Reis com o grupo de pagode 'Aglomerou', neste domingo (26), quando o inesperado aconteceu no meio da live. Policiais armados entraram na casa e acabaram com o show que acontecia perto da piscina. Os integrantes da banda, que é popular na região, só tiveram tempo de correrem e se protegerem, já que havia até um helicóptero sobrevoando e atirando para o imóvel. Só que os militares entraram no local errado porque os bandidos procurados estavam na casa ao lado. Os próprios músicos avisaram do erro. Felizmente, ninguém saiu ferido.

"Galera, estamos bem. Tá tudo bem. Tá acontecendo uma operação policial em uma casa bem próxima aqui do espaço. Então, ocorreu esse fato, mas tá todo mundo bem. Não tem nenhum vínculo com o espaço Não tem problema nenhum com quem tava aqui dentro da live. Tá tudo certo. A gente vai remarcar a live porque a gente tá meio sem clima pra fazer", disse o vocalista, João Victor, no Instagram oficial do grupo.

Integrantes do Aglomerou se escondem dos tiros e avisam aos policiais sobre a invasão da casa errada pic.twitter.com/szgPu8r4R7 — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) July 26, 2020