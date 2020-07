Festa Junina de Romário tem até quadrilha em plena quarentena

Comidas típicas, quentão e cervejas, bandeirinhas, show de grupo de forró e até a tradicional quadrilha dos convidados. Onde isso aconteceu? Na casa do senador Romário na Barra da Tijuca, neste domingo (26). É mentira? Não, é verdade. O ex-jogador de futebol reuniu a família e aproximadamente 80 amigos para uma festa junina em plena pandemia do novo coronavírus. A maioria das pessoas estava de máscaras, mas vale a pena lembrar que continua valendo no Rio a proibição de eventos e festas para evitar aglomerações e afastar o perigo da contaminação da Covid-19.

