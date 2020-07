Modelo diz ter atendido Latino quando era casado

Taís Lambertini, a moça que afirma ter sido paga por Arthur Aguiar para ficar com ele, revelou à coluna que também foi contratada por Latino quando ele ainda era casado. "Fui até a casa dele e ele só pediu para não tirar foto com o macaco", disse a moça, se referindo a Twelves. Mas Latino dá outra versão aos fatos e diz que a visita de Taís aconteceu no apartamento dele, em São Paulo: "Realmente ela foi lá em casa, mas o encontro era com meu filho, mas nem rolou", explicou o cantor à coluna.