Ex-mulher de Rebecca revela ter cogitado interromper gravidez da cantora: 'me arrependo'

A internet está em polvorosa depois que Suellen, ex-mulher de MC Rebecca, fez uma publicação dizendo ter cogitado que a funkeira tivesse abortado a filha, Morena, hoje com 3 anos. Em uma homenagem feita à pequena, Suellen, que se considera mãe de Morena, começou fazendo um desabafo. "Eu me arrependo muito de quando você era uma sementinha e eu simplesmente desesperada com a notícia, eu quis interromper sua vinda. Mas graças a Deus horas depois eu me arrependi e comecei a pensar em como você seria minha filha", escreveu a DJ.

Segundo assessoria de Rebecca, quando a cantora engravidou de Morena, ela estava há pouco tempo separada de Suellen. Logo após engravidar, as duas reataram o casamento. Suellen então assumiu o papel de segunda mãe da pequena Morena e, mesmo após separadas, a DJ ainda se mantém presente na vida da filha da artista.

"A artista teve uma breve relação com o pai da Morena após um rompimento temporário do seu namoro com a DJ Suellen. O fato nunca foi oculto, mas sempre se manteve em âmbito privado, longe dos holofotes, para que Rebecca pudesse cuidar de Morena com muita dedicação e afeto. Suellen - na época -, sugeriu interromper a gravidez da artista, mas Rebecca não acatou - obviamente - porque acreditou no amor dessa vida que viria. Hoje, mãe e solteira, Rebecca vive com a sua filha e conta com a ajuda da sua família, tios e avó, para dar a melhor educação à Morena. Suellen também se mantém extremamente presente dando assistência nessa construção", informa a assessoria de Mc Rebecca.

Hoje, Suellen deixa claro que tem Morena como filha. "Eu tive o prazer de poder escolher seu nome, porém como sou indecisa perdi a vez. Mas eu amo seu nome Morena. Foram se passando os meses, a ansiedade e preocupação só aumentavam, nossa conexão ficava mais forte. Desde quando você estava na barriga eu senti que você havia me escolhido pra ser sua mamãe também. Você sempre foi tão agarrada em mim, que amor lindo que você transmite para mim. Obrigada pela sua cumplicidade, pelo amor que você tem por mim", escreveu a DJ em sua homenagem.

Confira o texto de Suellen na íntegra: