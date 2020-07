Rafa Kalimann sai em defesa de Daniel Caon contra hater

Os leitores desta coluna já estão cansados de saber que Rafa Kalimann e Daniel Caon estão juntos de novo. Sim, os dois já viveram um affair no passado e agora se reencontraram, mas ainda não assumiram um relacionamento mais sério porque estão 'se conhecendo de novo' primeiro. Mas aos poucos a Rafa vai deixando a timidez de lado e já começa a demonstrar publicamente a importância do rapaz em sua vida. Recentemente, Rafa saiu em defesa do boy após um comentário de um hater que dizia o seguinte:

"Caon parece um boneco de cera da Madame Tussaud de Chernobyl (famoso museu com estátuas de famosos de cera). Sabe a Kris Jane? Bem parece ela, mas a diferença é que na mamãe Kardashian eu sentaria e no Caon eu faria um embolo e jogava no lixo", escreveu um internauta que usava um perfil fake.

Rafa então respondeu: "Isso não é nada legal ou engraçado."