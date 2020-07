Bomba! Suposta acompanhante de Arthur Aguiar é desmascarada por modelo dona dos prints

Quando esta humilde colunista acha que já viu de tudo, vem a internet e prova que tem, sim, várias histórias que muita gente pode achar pura loucura para serem publicadas. Todos aqui lembram da acompanhante Taís Lambertini, que divulgou dois prints de uma suposta conversa dela com Arthur Aguiar no direct do Instagram. A moça garante que nas imagens é ela falando com o ator, mas a coluna descobriu que tudo não passa de uma farsa.

A verdadeira dona dos prints resolveu vir a público na tentativa de fazer Taís parar de se passar por ela. A modelo Aline Rodrigues enviou com exclusividade à coluna a conversa completa com Arthur. Ela conta que Taís é uma amiga que conheceu virtualmente e que enviou os prints à ela durante uma conversa em que as duas comentavam sobre a separação de Arthur e Mayra Cardi.

"Eu tinha esses prints dessa conversa com ele no meu Insta desde sempre. Eu nunca quis fazer nada para aparecer. Mas eu mandei para algumas amigas minhas o print dele me procurando. Ela (Taís) é uma amizade virtual. Estávamos falando algo sobre o Arthur e eu disse: 'olha aqui, ele já me chamou pra sair com ele'. E aí ela começou a repassar os prints como se fossem dela, sem minha autorização. E depois que ela passou, ela me falou. Obviamente fiquei brava, mas não demonstrei isso pra ela. Pelo fato da conversa ter um rumo diferente, sobre ele pagar mulheres, acabou ganhando muita repercussão. Uma mídia ruim, na verdade e que eu não queria pra mim", contou Aline à coluna.

A modelo ainda afirma que tem pedido para que Taís pare de inventar mentiras se passando por ela. "Eu peço pra ela parar com isso todos os dias e ela não para. Por isso resolvi falar a verdade. Eu pensei mil vezes em processar ela, porque ela fez sem minha permissão. Ela expôs o cara na mídia e ainda por cima ela quis uma mídia pra ela de grota de programa. Ela tem filha pequena. Eu já fiz TV, já fui capa de revista, já fiz um monte de coisas e nunca precisei disso. Como a pessoa faz isso? Fiquei nervosa com ela, mandei ela parar e disse que se não parasse eu iria denunciar ela pra mídia. E é isso que eu tô fazendo", disse a modelo.

Aline Rodrigues ainda confirmou já ter, de fato, saído com o ator Arthur Aguiar. "Eu saí com o Arthur e conheci ele em Miami, através de um amig meu, que tem loja de carro. Na época eu trabalhava lá. Fiquei dois meses trabalhando lá e conheci ele lá", finalizou.

Segue a íntegra da conversa de Arthur com Aline:

