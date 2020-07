Mylla Ribeiro tatua novos tempos na pele

A rainha de bateria e digital influencer Mylla Ribeiro é daquelas que ama arte e curte deixar registrado no corpo momentos que ela considera importante, como data do casamento, nascimento dos filhos e seu amor pelo time Vasco da Gama. Na tarde desta segunda-feira (27), Mylla fez mais uma tatuagem com a tatuadora Fany Aguiar, de Niterói: uma rosa dos ventos, que simboliza luz e sorte. "Sair dessa crise viva e com a cabeça boa é um presente de Deus, por isso o meu desejo em registrar", explica a digital influencer.